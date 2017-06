Hangend in de zetel of al liggend in bed naar Netflix kijken: u doet het waarschijnlijk ook. Seksuologe Goedele Liekens ergert zich mateloos als haar dochters weer eens liggen te bingewatchen. Maar nu ze erover nadenkt, deed ze als tiener exact hetzelfde met een boek. "Lezen was mijn Netflix. Dat heeft iets knus: half onder mijn deken, met mijn kussen dat in de juiste draai ligt."

Liekens houdt enorm van de Vlaamse taal. Een vertaling laat ze dus liever aan zich voorbij gaan, behalve als het een inhoudelijk sterk boek is. "Ik ben vooral fan van die Nederlandse krullen, die barokstijl. Rond de kaft van mijn boek bind ik altijd een blad en ik heb ook altijd een potlood in de hand. Als ik uitdrukkingen, woorden of metaforen zie die ik fantastisch vind, schrijf ik ze op in de hoop die later ook zelf eens te kunnen gebruiken."