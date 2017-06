Het sanatorium was in de jaren 30 bedoeld als rustplek voor tuberculose-patiënten, met veel zorg ontworpen door de Belgische architect Maxime Brunfaut (bekend van het luchthavengebouw in Zaventem). Maar in 1987 ging het gebouw dicht. Er waren plannen voor een hotel, lofts, .. maar uiteindelijk is het dus een woonzorgcentrum geworden. Met riante kamers en al even riante prijzen, tot 95 euro per dag. Opvallend, in een gebouw dat werd gebouwd door de socialistische verzekeringsmaatschappij La Prévoyance Sociale.

Hier en daar zijn er ingrepen gebeurd die het gebouw oneer aandoen, zoals het volbouwen van terrassen of een extra vleugel die achteraan werd toegevoegd. Voorbij de marmeren inkomhal vergeet je ook al snel dat je in een beschermd monument rondwandelt, zeker in de appartementen ziet het er uit zoals elk ander (luxe)rusthuis. Maar toch is er ook opluchting. Het gebouw leeft weer. En waar zich vroeger een vijvertje had gevormd omdat het binnen regende is alles weer in ere hersteld. Ook de beschermde tuin wordt opnieuw aangepakt.