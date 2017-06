De Menswear Designer of the Year en de Womenswear Designer of the Year zijn de eerste prijzen die Simons in de wacht sleept, sinds hij voor Calvin Klein werkt. Hij is er nog geen jaar actief als creatief directeur. In 2014 won hij ook al een CFDA Award voor zijn werk bij modehuis Dior. Met deze overwinning bevestigt Simons zijn status als een van de belangrijkste namen in de Amerikaanse mode, vooral omdat de mensen die konden stemmen hun winnaar mochten kiezen uit twee seizoenen. De CFDA Awards worden in de VS gezien als "de Oscars van de mode".