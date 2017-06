Gillende tienermeisjes op Pinkpop voor Justin Bieber

In Landgraaf, Nederland, is Pinkpop weer begonnen. Hoofdact vandaag was de Canadese zanger Justin Bieber. Wat vindt de hardcore Pinkpopbezoeker daarvan?

