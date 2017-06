Flying doctor Anthony: "Ik heb mijn vliegtuig gewoon in de grond gemikt"

Anderhalve maand geleden crashte flying doctor Anthony Caere met zijn vliegtuig in het nationaal park van Virunga in Congo. Hij overleefde het en in "Van Gils & Gasten" legt hij uit wat er toen precies gebeurd is en hoe het hem sindsdien is vergaan.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Flying doctor Anthony: "Ik heb mijn vliegtuig gewoon in de grond gemikt"

Anderhalve maand geleden crashte flying doctor Anthony Caere met zijn vliegtuig in het nationaal park van Virunga in Congo. Hij overleefde het en in "Van Gils & Gasten" legt hij uit wat er toen precies gebeurd is en hoe het hem sindsdien is vergaan.