"Fearless girl" staat in Bowling Green Park recht tegenover "Charging bull" Arturo Di Modica opgesteld. Het meisje kijkt de stier onversaagd aan. De burgemeester van New York, Bill de Blasio, meldde eerder dat het beeld dat aandacht vraagt voor de gender- en loonkloof tussen mannen en vrouwen zeker tot maart 2018 in New York zal blijven staan.

"Fearless girl" werd gemaakt door de kunstenares Kristen Visbal op vraag van vermogensbeheerder State Street Global Advisors. Het bedrijf is de op twee na grootste vermogensbeheerder ter wereld en beheert een portefeuille van meer dan 2.000 miljard euro.

Arturo Di Modica klaagt de vermogensbeheerder aan omdat het een schending van zijn copyright is. Op de plaatsing van "Pissing pug" weigert de maker van "Charging bull" te reageren.

Niet iedereen is blij met de toevoeging van de urinerende mopshond naast het meisje zonder vrees. Heel wat mensen vinden de stunt van Alex Gardega vrouwonvriendelijk. Gardega spreekt dat met klem tegen in New York Post. "Ik ben voor feminisme en heb helemaal niets tegen de maker van "Fearless girl"", klinkt het.