Een wit marmeren beeld van Auguste Rodin is voor 3,6 miljoen euro geveild bij het veilinghuis Artcurial in Parijs. Het beeld "Andromeda" was 130 jaar lang in het bezit van een Chileense familie en werd door Artcurial geschat tussen 800.000 en 1.200.000 euro.

Auguste Rodin maakte van 1886 tot 1887 vier exemplaren van "Andromeda". De drie andere exemplaren zitten in de collecties van het Rodin Museum in Parijs, een museum in Philadelphia in de VS en het Museum voor Schone Kunsten in Buenos Aires in Argentinië. De Ethiopische prinses Andromeda is naakt afgebeeld in wit marmer, terwijl ze ligt te slapen op een rots.

Het geveilde beeld werd in 1888 aangeboden aan de Chileense diplomaat Carlos Morla Vicuña als dank voor de bestelling van het borstbeeld van zijn vrouw voor het Musée du Luxembourg in Parijs. "Het beeld is 130 jaar lang in het bezit gebleven van de familie", zegt Bruno Jaubert van Artcurial.

2017 is in Frankrijk uitgeroepen tot Rodin-jaar. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de invloedrijke beeldhouwer overleed. Het werk van Rodin (1840-1917) wordt getoond in een grote retrospectieve tentoonstelling in het Grand Palais in Parijs en in Cannes werd vorige week de biografische film "Rodin" voorgesteld.