De jury van theaterexperts selecteerde twaalf voorstellingen voor de komende editie van het TheaterFestival: negen theatervoorstellingen en drie dansvoorstellingen.

In de selectie onder meer de controversiële Dutrouxvoorstelling "Five ease pieces" die de Zwitserse regisseur Milo Rau samen met Campo produceerde. Rau is intussen aangesteld als artistiek leider van NTGent.

Andere bekende namen in de selectie zijn Abattoir Fermé ("Buko" - foto), Studio Orka ("Chasse patate"), tg Stan ("Alleen") en Anne Teresa De Keersmaeker die samen met Rosas en Salva Sanchis de dansvoorstelling "A love supreme" maakt. Alle info over het TheaterFestival staat op de website van het event.