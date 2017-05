Het was een donderslag bij heldere hemel toen Kaat Tilley op 22 juni 2012 stierf aan de gevolgen van een zware longontsteking. Amper 52 was de modeontwerper. Ze liet twee dochters achter: Rebekka en Epiphany Vanderhaegen.

Zij hebben het werk van hun moeder sindsdien voortgezet, maar daaraan komt binnenkort een einde. Het domein waar Tilley woonde, is verkocht en binnenkort vertrekken de beide zussen naar het buitenland.

"De voorbije 5 jaar waren we gefixeerd op het voortzetten van haar werk", zegt Rebekka vanavond in "Van Gils & Gasten". "Nu pas is er tijd en plaats voor emotie. Het was onze redding om dat werk te hebben, maar langs de andere kant was het soms een beperking."

"Het was een overlevingsinstinct", vult Epiphany aan. "Als leeuwinnen zijn we erop gesprongen. We wilden het fantastisch doen. Eigenlijk was er geen ruimte voor iets anders. Het waren 5 bewogen jaren met veel ups-and-downs. Een stevige leerschool met veel mooie momenten, maar ook veel emotionele momenten."

"Kleren maken was voor ons een studie", zegt Rebekka. "We zijn wel opgevoed in de wereld van de mode, maar het is toch iets anders als je er plots wordt ingesmeten. Mijn zus was wel al met lingerie bezig en ik ben fotograaf dus we hadden wel de creativiteit, maar mode was toch een ander vak."