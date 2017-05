Antoine Bailleul (Dany Boon) die bij nachte op de beiaard van het belfort van Sint-Winoksbergen "I just called to say I love you" van Stevie Wonder speelt om zijn liefde aan Annabelle Deconninck (Anne Marivin) te verklaren: het is een van de meest aandoenlijke scènes uit "Bienvenue chez les Ch'tis", de komedie die Boon ook regisseerde uit 2008 en die bij onze zuiderburen (en ook bij ons) een ware kaskraker was.

Datzelfde belfort is vandaag dringend aan restauratie toe. De werken beginnen in september en kosten liefst 912.000 euro. De gemeente legt 500.000 euro op tafel en rekent voor de rest van het bedrag op giften. Concreet heeft het bestuur samen met de Fondation du patrimoine du Nord-Pas-de-Calais een crowdfunding opgestart in de hoop het nodige geld in te zamelen.

Voorlopig blijft de teller steken op een dikke 2.300 euro. Om meer fans van het belfort (en van de film) te overtuigen, belooft Boon enkele donateurs uit te loten die een bezoek mogen brengen aan de set van zijn volgende film.