"The catcher in the rye" gaat ongeveer op hetzelfde elan door. Een cynische zeventienjarige "high school dropout" ontleedt de maatschappij rondom zich terwijl hij in New York rondzwerft. Het wordt een zoektocht naar zichzelf, naar een thuis en naar een manier om gelukkig te worden.

Het verhaal is een aaneenrijging van gedachten. Dat is volgens Soenens de sterkte, niet alleen van het boek, maar ook als een journalist die attitude aanneemt. "Probeer altijd goed rond te kijken, te gluren, te staren, dingen op te pikken en bij te leren. En vooral: vorm je eigen gedachten." Dat is ook wat hij probeert toe te passen in zijn reportages. "Het heeft geen zin om op voorhand af te spreken wat je precies zal zeggen of doen en je kapot te researchen. "All that David Copperfield kind of crap." Loop niet met ooglappen op rond, maar kijk naar wat je op je weg tegenkomt en sta daarvoor open. Serendipiteit, pas als je je ogen openhoudt terwijl je op zoek bent naar iets, kom je het onverwachte tegen."