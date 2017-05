Vier jaar lang is er met 22 mensen gewerkt aan "Leonardo da Vinci - The inventions of a genius". Dat heeft geresulteerd in de grootste expositie ooit rond de uitvindingen van de Italiaan. Uit 6.000 tekeningen zijn er een honderdtal schetsen gebruikt om maquettes en levensgrote replica's na te bouwen. In totaal omvat de expositie tweehonderd objecten met naast uitvindingen ook manuscripten en 3D-voorstellingen.

"Er staat een nieuwe generatie historici op die tal van nieuwe vondsten hebben gedaan en het werk van da Vinci anders interpreteren. We zijn van daaruit vertrokken", aldus kunsthistoricus Jean-Christophe Hubert die in het verleden al meewerkte aan exposities rond de Vinci.

Er wordt weinig gefocust op zijn schilderwerken, maar vooral op zijn technische tekeningen. Die zijn opgedeeld per thema, zoals aeronautiek, meetinstrumenten, architectuur en militaire toepassingen. Er wordt gemikt op een breed publiek, ook kinderen. Die kunnen tal via de toestellen de techniek erin ontdekken. Er is ook een pedagogisch pakket uitgewerkt voor scholen.

Brugge krijgt de primeur van de nieuwe expositie. Niet toevallig, menen de organisatoren, want het Vlaanderen van eind 15de eeuw was een grote inspiratiebron voor da Vinci. De expositie blijft nog tot 31 oktober in Brugge, daarna gaat het naar het Turkse Istanboel. Het is de bedoeling dat de expositie de komende vijf tot tien jaar de wereld rond gaat.