De Gouden Palm gaat naar...

In Cannes is de Gouden Palm uitgereikt. De winnende film is "The square" van de Zweedse cineast Ruben Östlund. Hij stormde erg enthousiast het podium op om de prijs in ontvangst te nemen.

