"Een langgerekte kern van aardkleurige steen ingepakt in een laag van roestig staal die op het water lijkt te drijven." Zo omschrijft The Economist het crematorium Hofheide in Holsbeek in de zomereditie van 1843, het culturele magazine dat tweemaandelijks in de schoot van het toonaangevende Britse magazine verschijnt.

Deze keer besteedt The Economist onder de noemer "Death by design" aandacht aan crematoria. Het magazine merkt op dat wereldwijd steeds meer mensen kiezen om zich na hun dood te laten cremeren in plaats van te begraven en gaat daarom op zoek naar architecten die hun best doen om crematoria te ontwerpen die ware architecturale pareltjes zijn. Hofheide behoort tot die categorie, meent The Economist.