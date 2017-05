"Het begon met de eerste tonen die meester Frank van het tweede leerjaar speelde op zijn gitaar. Ik was verkocht. Ik wou ook muziek maken." Het duurde nog zeer lang vooraleer De Bruyckere zelf zou kunnen spelen. Op zijn 100 dagen ging hij niet naar het schoolfeest, maar kocht hij met al zijn spaarcenten een gitaar en een stembakje. "Het was mijn manier om te vieren dat ik binnenkort zou afzwaaien van het secundair onderwijs."

Jarenlang heeft hij daarna minstens twee uur per dag geoefend. "Mijn gitaar ging overal met me mee en gaandeweg werd ik nieuwsgieriger naar de geschiedenis van het instrument." Hij wou alles weten over Leo Fender, Gibson, Rickenbacker. "Het is misschien een rode draad: elk boek leidde tot een zekere gulzigheid. Dit boek van Deke Dickerson is enkel geschikt voor freaks die al alle gewone boeken over gitaren hebben verslonden. Het gaat over gitaararcheologie. Over schatten op zolder, maar ook over de obscuurste bouwers die ooit mee aan de wieg stonden van de elektrische gitaar."

"Dit gezegd zijnde, als iemand me ooit op RC Allen wil laten spelen of een gitaar van Harvey Thomas: je weet me te vinden."