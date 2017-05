Theatervoorstelling over ontslagen worden gaat in Leuven in première

Wat doet het met je als je ontslagen wordt? Daarover gaat de voorstelling "Verdrongen", een coproductie van Compagnie Tartaren en de Dunne Vellekes, 2 sociaal-artistieke theatergezelschappen. De spelers zijn geen professionele acteurs, maar mensen die het moeilijk hebben, en via het theater opnieuw structuur en verbinding vinden. Het werd een pakkende première, vanavond in de stadsschouwburg in Leuven.

