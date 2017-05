Van het Groenewoud viert 40 jaar "Meisjes" met 40 meisjes

In de Roma in Antwerpen is vanavond de veertigste verjaardag gevierd van "Meisjes", het nummer waarmee Raymond van het Groenewoud de Vlaamse rock-'n-roll op de kaart zette. Het was het eerste van een reeks concerten. Raymond trok voor de gelegenheid veertig meisjes op z'n podium.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Van het Groenewoud viert 40 jaar "Meisjes" met 40 meisjes

In de Roma in Antwerpen is vanavond de veertigste verjaardag gevierd van "Meisjes", het nummer waarmee Raymond van het Groenewoud de Vlaamse rock-'n-roll op de kaart zette. Het was het eerste van een reeks concerten. Raymond trok voor de gelegenheid veertig meisjes op z'n podium.