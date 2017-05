"Daantje de wereldkampioen" is waarschijnlijk het eerste boek dat Braeckman ooit las. "Het boek dat me heeft leren lezen van de schrijver die me heeft leren lezen over het ventje dat ik als kleine jongen wenste te zijn." Het is een bijzonder vader-zoonverhaal: Daantje zijn vader stroopt graag af en toe een fazant omdat het enorm spannend is en bovendien lekker. Wanneer hij aan Daantje enkele methoden uit de doeken doet om fazanten te stropen, belanden ze in een reeks spannende en originele avonturen.

"Ik ontdekte dat een goed boek een boek is dat over jezelf gaat. Dat is ook de reden waarom de scheiding tussen fictie en non-fictie zo beledigend is. Toen ik het op mijn beurt voorlas aan mijn kinderen is me dat alleen maar duidelijker geworden. Voorlezen is trouwens zowat de innigste communicatievorm die ik ken."