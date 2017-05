"De laatste tijd doen verschillende geruchten de ronde. Kunstbende zat in moeilijke papieren. Waar rook is, is meestal ook vuur. Dit is en was voor altijd de laatste editie van Kunstbende", klinkt het. "We besparen jullie alle subsidietechnische details. Laat ons stellen dat er een 'mismatch' is ontstaan met het administratieve kader waarbij het principe van 'meten is weten' erg op de spits werd gedreven."

Villanella kondigde echter ook aan een nieuw netwerkformat te onderzoeken, dat voortbouwt op de fundamenten van Kunstbende. De organisatie gaat in de grote centrumsteden de samenwerking aan met de culturele onderstroom van jonge selfmade organisaties. "We binden ze aan grotere culturele structuren. We bouwen lokaal sterk verankerde festivals samen met jonge artiesten. Het co-creatieve staat centraal en er wordt publiekelijk waarde en betekenis gegeven aan kunst gemaakt door jongeren", klinkt het. "Ten slotte vormt een werkweek met professionelen én een landelijk festival in DE Studio in Antwerpen de kers op de taart." Het nieuwe project is gepland voor het najaar van 2018.

Om het nieuwe plan te realiseren is Villanella in bespreking met Cera, "en ook de Vlaamse Regering erkent het belang van een dergelijk breed gedragen cultuurproject voor jonge mensen", klinkt het.