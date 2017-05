Jeroen Olyslaegers is in de prijzen gevallen met zijn roman "Wil". De Antwerpse schrijver heeft in de Handelsbeurs in Gent de Fintro Literatuurprijs in ontvangst genomen. Aan de prijs is 25.000 euro en een beeldje van Nick Ervinck verbonden.

Olyslaegers was een van de twee Vlaamse schrijvers op de shortlist van de Fintro Literatuurprijs. "Het smelt" van Lize Spit stond ook op de shortlist. Vorig jaar stonden er enkel Nederlandse schrijvers op de shortlist van de belangrijkste Vlaamse literatuurprijs.