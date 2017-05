André Vermeulen: "Winnaar is pure muziek, poëzie"

Volgens Songfestivalkenner André Vermeulen zit in het winnende lied van Portugal heel veel van het oude Songfestival. Over Blanche zegt hij dat ze vanavond haar beste prestatie heeft neergezet in Kiev.

