Maria Callas is dan wel een van de beroemdste sopranen van de 20e eeuw, beelden van haar terwijl ze aan het werk is in operavoorstellingen zijn zeldzaam. Haar hoogdagen beleefde ze immers in de jaren 40 en 50 toen filmen in een opera nog niet evident was. Veel meer dan de opnames van het gala in de opera van Parijs in 1958 en van een opvoering van "Tosca" in Londen in 1964 is daarom niet bekend.

Na lang zoeken heeft de Franse producer Tom Volf nu nieuwe en ongeziene beelden van Callas op scène gevonden. Het gaat om opnames van de zangeres in "Norma", "Médée" en ook "Madame Butterfly", de opera van Giacomo Puccini. Le Figaro pakt vandaag uit met die laatste beelden.