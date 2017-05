Hugh Wolff, geboren in Parijs op 21 oktober 1953, is de zoon van een Amerikaanse diplomaat. Hij bracht een deel van zijn jeugd door in Parijs en in Londen. "Wat niet slecht was", repliceerde hij aan Howard Liebman, voorzitter van AmCham Belgium, de Amerikaanse kamer van koophandel in België. Die omschreef Brussel en België, onder meer op vlak van cultuur, als een "geweldige plek", dus geen "hellegat" zoals Donald Trump deed in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 8 november.