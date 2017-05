Veilinghuis Julien's Auctions biedt enkele bijzonder iconische werken aan, waaronder de "Umbrella rat", die Banksy in 2003 schilderde in Berlijn toen hij in de Duitse hoofdstad woonde. "Het gaat bovendien om de oorspronkelijke deur waarop hij de rat geschilderd heeft", aldus veilingmeester Michael Doyle.

"Het stuk is een tijdlang in handen geweest van een privéverzamelaar. Die had de schets opgemerkt op de deur van een privégebouw, waarop hij erin geslaagd is die deur te kopen van de eigenaar van dat gebouw. Dat is het uitzonderlijke van deze veiling: we zijn erin geslaagd om authentieke stukken street art aan te bieden, geen voorbereidende schetsen."