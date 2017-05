Blanche mag onze kleuren verdedigen in de finale

Een zwarte of een witte jurk, het maakt niet uit, Blanche heeft het waargemaakt tijdens de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival. Ze gaat door naar de finale zaterdag. Donderdagavond is de tweede halve finale. Van de 18 landen vanavond gingen er maar 10 door. En ons land, is daar op de valreep bij.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Blanche mag onze kleuren verdedigen in de finale

Een zwarte of een witte jurk, het maakt niet uit, Blanche heeft het waargemaakt tijdens de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival. Ze gaat door naar de finale zaterdag. Donderdagavond is de tweede halve finale. Van de 18 landen vanavond gingen er maar 10 door. En ons land, is daar op de valreep bij.