What's in a name? Soms veel, zeker als het om benamingen in het officieel tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat. Getuige daarvan de commotie rond de naam van de concert- en evenementenzaal "La Madeleine" in het centrum van de hoofdstad.

In 2016 nam Brussels Expo de zaal over en zet die sindsdien onder het merk "La Madeleine" in de verf. Dat is niet naar de zin van Johan Van den Driessche, gemeenteraadslid voor de N-VA in Brussel-stad. Hij stapte naar de Vaste Commissie voor Taaltoezicht met de eis om de zaal ook onder de Nederlandstalige noemer "De Magdalenazaal" te presenteren. Die commissie geeft hem nu gelijk, zo weet Bruzz.

"Plaatselijke Brusselse diensten moeten de berichten en mededelingen die voor het publiek zijn bestemd in het Nederlands en het Frans stellen", schrijft de commissie in een brief aan het stadsbestuur van Brussel. "De Magdalenazaal dient met haar Nederlandstalige benaming te worden vermeld in de Nederlandstalige teksten op de website van de stad Brussel en Brussels Expo."

Voorts moet Brussels Expo volgens de commissie ook het logo van de zaal en de URL van de website aanpassen omdat die enkel naar "La Madeleine" verwijst. De eigenlijke inhoud van de website is sowieso in het Nederlands beschikbaar.

Bevoegd schepen Philippe Close (PS) is niet van plan om iets aan de naam te veranderen, zo liet hij gisteravond op de gemeenteraad verstaan. "De Vlaamse Gemeenschap heeft eveneens de naam "Ancienne Belgique" voor haar concertzaal gekozen en niet "Oud België"", merkte hij op. "Bovendien is de website van "La Madeleine" perfect tweetalig en verloop ook de officiële communicatie van de zaal vlekkeloos in de beide landstalen."