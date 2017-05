De Biënnale wordt om de twee jaar in Venetië gehouden sinds 1895, telkens in de zomermaanden van juni tot november. Achtentwintig landen onderhouden op een speciaal stuk grond, de Giardini in het stadsdeel Castello, hun eigen tentoonstellingsgebouw. Het Belgische paviljoen is het oudste van de landenpaviljoenen, daterend van in 1907. Het is sindsdien verschillende keren gerenoveerd. Sinds 1972 wordt het paviljoen afwisselend door de Franstalige en de Vlaamse gemeenschappen ingericht.

In de video geeft Dirk Braeckman aan dat hij op de Biënnale vooral zichzelf wil blijven. "De eerste reflex is, je moet iets speciaals doen. Maar al heel snel heb ik beseft dat ik bij mezelf moet blijven en dat ik gewoon een goede tentoonstelling moet maken. Op het eerste gezicht ziet het er heel rustig uit, maar anderzijds zit er enorm veel energie in."

Het gaat om monumentale analoge foto's die in verschillende grijstinten vaak banale interieurs tonen, maar die door hun soberheid en verstilling een dam opwerpen tegen de miljoenen beelden waarmee we dagelijks worden gebombardeerd. Van Braeckman wordt gezegd dat hij een eigen beeldtaal heeft ontwikkeld die ons ook doet nadenken over de act van het kijken en het statuut van het beeld.