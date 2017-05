Tot nog toe was “My life”, de autobiografie van Bill Clinton, zijn best verkochte boek. Miljoenen gingen ervan over de toonbank. Maar nieuw is dat hij zich nu waagt aan een fictie. Een thriller zelfs. Daarvoor gaat de man die van 1993 tot 2001 in het Witte Huis woonde, in zee met James Patterson. Patterson is niet aan zijn proefstuk toe: wereldwijd verkocht hij maar liefst 270 miljoen boeken.

Buiten de belangrijkse plotwending, dat de zittende president van de VS, verdwijnt, is er nog niet veel geweten over de inhoud van het boek dat de twee heren samen aan het schrijven zijn. Volgens de uitgevers van Clinton en Patterson, zal het boek “een uniek amalgaam van intrige, suspens en achter-de-schermendrama worden, uit de kern van macht. Het zal gebaseerd zijn op details die alleen een president kan kennen.”