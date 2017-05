Emma Watson wint voor het eerst genderneutrale acteertrofee

Op de MTV Movie & TV Awards is de trofee voor beste acteerprestatie naar Emma Watson gegaan, voor haar rol in "Belle en het beest". Voor het eerst was er geen mannelijke en vrouwelijke winnaar. De beste acteur of actrice krijgt de award.

