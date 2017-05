Van de Vlamingen volgt 56,8 procent het nieuws uitsluitend in het Nederlands, 21 procent in het Engels. Ook online volgt 44,1 procent het nieuws in het Nederlands, al kiest 32,1 procent daar ook wel voor het Engels.

"Als mensen naar televisie kijken, gaan ze massaal naar Nederlandstalige programma's zien. Zoeken ze daarna iets op, dan komen ze vaak op een Engelstalige Wikipediapagina terecht, en dat vinden ze ook normaal. Terwijl een uur later in een krantenwinkel een Nederlandstalige krant of tijdschrift wordt gekocht." Op sociale media is het beeld ook divers, zes op de tien gebruikt Nederlands, maar er worden ook meer thuistalen gebruikt. "In een sms, typische een-op-een-communicatie, wordt het Nederlands gebruikt. Van zodra we overschakelen naar Facebook of Twitter, waar je meer kans hebt dat iemand in de vriendenkring anderstalig is, dan zie je dat mensen makkelijker naar een andere taal grijpen."

In de toekomst kijken, vindt De Caluwe moeilijk, vervolgonderzoek zal bijvoorbeeld de doorsijpeling van het Engels in het onderwijs meten, al denkt de professor dat het Nederlands nog een lange toekomst heeft. "Zelfs in een Engelstalige wereld kan het Nederlands de taal van je identiteit blijven. Maar de levenskansen van een taal hangen af van de mate waarin ze doorgegeven wordt aan jonge kinderen."