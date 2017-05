Matt Furie heeft na meer dan tien jaar de stekker uit zijn cartoonfiguurtje Pepe The Frog getrokken. Furie bedacht de kikker in 2005 als een van de figuurtjes in zijn serie "Boy's club" op myspace.

Pepe The Frog werd een regelrechte hit op het internet. Het voorbije jaar werd het figuurtje gebruikt door mensen die haatboodschappen posten op sociaalnetwerksites.

Matt Furie probeerde met de campagne "Save Pepe" de haatberichten met Pepe The Frog in te dijken, maar dat is niet gelukt. Furie heeft Pepe The Frog nu in een laatste cartoon begraven.