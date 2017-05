"Als ik wil verdwijnen in een wereld, in een verhaal en rustig wil worden, laat het dan een Murakami zijn. En vooral dit boek." "Ten zuiden van de grens" is een liefdesverhaal vol van gemiste kansen, melancholie en onuitgesproken verlangens. Hajime komt jaren later zijn jeugdliefde Shimamoto weer tegen. Hij is een succesvolle eigenaar van een nachtclub, echtgenoot en vader en zij is een groot mysterie. Na hun ontmoeting zet Hajime weer alles op alles om zijn jeugdliefde te veroveren.

"Murakami is een beetje zoals de Efteling: je gaat best niet te veel of je verliest de magie. Hij is de enige schrijver die mij even mijn rusteloosheid doet vergeten."