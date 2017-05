Centrale paneel Lam Gods voor minstens 40 procent overschilderd

Het wereldberoemde centrale paneel van het Lam Gods met in het midden het lam op het altaar, is voor minstens veertig procent overgeschilderd. Dat is de conclusie van de specialisten die het werk aan het restaureren zijn in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Ook de zijpanelen blijken trouwens overschilderd te zijn.

