De in 1939 in Dresden geboren kunstenaar stond aan de wieg van de "Neue Wilden". Dat is een groep Duitse neo-expressionisten die in de jaren 70 en 80 bekend werd.

Met zijn politiek geïnspireerde kunst kwam Penck, genoemd naar de geomorfoloog Albrecht Penck, in toenemende mate in conflict met de Stasi, de geheime politie van de DDR. In de jaren 70 ontmoette hij de West-Duitse kunstenaar Jörg Immendorff, met wie hij begon samen te werken en te ijveren voor de Duitse hereniging.

Eigen aan Pencks kunst zijn de getekende poppenfiguren met penissen in erectie, kruistekens, doodskoppen en bijtende honden. De druk en dynamisch ogende tekeningen doen zowel aan Keith Haring (die zijn mosterd overigens bij Penck haalde) en Basquiat (idem) als aan de Aboriginalkunst denken. Zijn werk ademt, net als bij Picasso, etnologie en archeologie uit. Voor Penck waren die schaduwfiguren symbolen voor het individu op zoek naar een vrije samenleving.

Net als andere Oost-Duitse talenten (Richter en Polke) kwam Penck in West-Duitsland terecht. In zijn geval viel die "bevrijding" in 1980. Penck koos voor een atelier in Parijs, niet ver van de kunstenaarswijk Montmartre.