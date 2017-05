"Het hoofdpersonage uit "Kalme chaos" doet dat niet doelbewust. Hij doet dat uit angst voor wat zijn dochter zou kunnen overkomen. De lezers vinden dat een wijze beslissing, maar dat is het niet. Hij inspireert toevallig mensen om hun leven on hold te zetten en tijd te nemen voor reflectie."

Schrijven is voor Veronesi een pijnlijk proces. "Je kan jezelf niet onder controle houden bij het schrijven. Soms neemt het onderbewuste het van je over. Ik heb afleiding nodig want schrijven is soms een pijnlijk proces. Alles wat me afleidt, kan me inspireren."

Sandro Veronesi is morgen te gast op het nieuwe literaire festival BruTaal in Brugge. BruTaal loopt vindt plaats van 5 tot en met 13 mei in Brugge.