Een sjaal, een muts of zelfs een portefeuille in een taxi vergeten: het overkomt de besten. Wat een kunsthandelaar in Parijs recent na een rit "vergat" mee te nemen, grenst evenwel aan het onwaarschijnlijke. De man was zo verstrooid dat hij een peperduur schilderij liet liggen, zo weet Le Parisien.

Het voorval vond op 27 april plaats. Rond 17 uur bestelde de kunsthandelaar in kwestie een taxi in het VIIIe arrondissement. Hij deponeerde het schilderij in de koffer van de wagen en stapte in voor een rit naar het IIIe arrondissement.

Onderweg kreeg hij een telefoontje dat hem danig in de ban hield. Op zijn bestemming aangekomen, betaalde hij de taxichauffeur en zette hij zijn weg verder... zonder het schilderij uit de koffer te halen.

Als klap op de vuurpijl besefte hij pas de volgende dag dat hij het kleinood in de wagen had laten liggen. Volgens de krant probeerde hij nog vergeefs de taxi in kwestie op te sporen en diende hij uiteindelijk een klacht in bij de politie wegens diefstal.