Er vonden 78 verschillende activiteiten plaats op de Dag van de Dans. Daarvoor hebben in totaal zowat honderd verschillende organisaties - onder meer gezelschappen, culturele centra en schouwburgen - hun beste beentje voorgezet.

"Heel wat gezelschappen hebben deze dag aangegrepen om naar de mensen toe te komen en hen op een andere manier kennis te laten maken met de dans", zegt Ruth Bruyneel, coördinator van de Dag van de Dans.

Zo organiseerde het gezelschap Wisper onder de Gentse Stadshal "contactimprovisaties", waarbij iedereen uitgenodigd werd om mee te dansen. In De Singel in Antwerpen vinden dan weer workshops plaats. En in Brussel vinden voorstellingen plaats in onder meer Bozar en de Beursschouwburg, maar ook gewoon op straat. Ook in steden als Leuven, Oostende, Brugge, Kortrijk, Hasselt en Genk werden nog verschillende initiatieven opgezet in het kader van de Dag van de Dans.

"Met dit jaarlijks evenement willen we een groter publiek op een toegankelijke manier kennis laten maken met de dans als kunstvorm", besluit Bruyneel. "Want de Belgische dansscène is wel bekend in het buitenland, maar we voelen dat ze in eigen land steeds minder ruimte krijgt."