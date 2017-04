Na het jubileumjaar in 2016 werkt TAZ dit jaar terug samen met één curator. De ex-directeur van het Gentse kunstencentrum Campo kreeg de opdracht om een aantal inhoudelijke lijnen uit te zetten voor deze editie, die opnieuw ruim honderd activiteiten en evenementen zal tellen. "Samen met TAZ werd een festivalconcept ontworpen dat aansluit bij het hedendaagse tijdsbeeld. Daar waar à volonté mensen tegen elkaar worden opgezet is het meer dan nodig te verenigen. De festivaleditie 2017 wil een forum zijn waar ook diegenen die moeilijk toegang vinden tot de kunstwereld, volwaardige deelnemers worden", zegt de curator.

De organisatie gaf ook al een inkijk in het programma. Zo wordt er geopend met een vuurspektakel en het concert "WATER & FIRE/ Handel revisited" van BL! NDMAN in het Leopoldpark. Voorts worden namen verwacht als het Brits-Duitse collectief Gob Squad en de Britse performer Paul Clark, die exclusief "The last gentleman" brengt in Oostende. Er zal ook meer aandacht zijn voor literatuur en met de Versluys Dôme krijgt TAZ een locatie ter beschikking om een theaterzaal voor 500 mensen in te bouwen.

Op 7 juni maakt TAZ het volledige programma bekend. De ticketverkoop voor het grote publiek start op 12 juni.