Toeval speelt volgens Almaci een heel grote rol in onze levens, veel groter dan we denken. "Ik kan mezelf als voorbeeld nemen: dat ik hier nu zit is eigenlijk totaal onwaarschijnlijk gezien mijn achtergrond." Op haar twaalfde kreeg de politica het advies om bso te volgen, "simpelweg omdat dat de algemene verwachting was voor migrantendochters." Maar ze was koppig en nadat ze haar goede rapport kreeg, is ze bij haar zus, die toen in het tweede jaar bso zat, gaan vragen of ze haar wilde helpen bij het inschrijven in het aso. "Ze zei ja, terwijl zijzelf met dat antwoord alleen maar straf kon krijgen. Ik heb toen bij de directrice gebluft dat het geen zin had om thuis langs te komen aangezien mijn ouders in Turkije zaten. Ik heb heel veel geluk gehad dat die directrice toen niet aandrong. Het heeft mijn leven een heel andere wending gegeven: ik heb kunnen studeren en uiteindelijk een universitaire diploma kunnen behalen."

Dit boek toont volgens Almaci hoe belangrijk toeval is in het vormgeven van de financiële sector waarin Taleb werkzaam was als derivatenhandelaar, maar bij uitbreiding ook van de samenleving en hoe we dat achteraf proberen weg te rationaliseren. "Zwarte zwanen zijn toevallig gebeurtenissen die ons leven bepalen en kunnen allerlei vormen aannemen: van de bestsellerreeks van Harry Potter tot 11 september. Ze worden vaak pas achteraf herkend." Taleb omschrijft ze en helpt ze te herkennen, door steeds kritisch te blijven denken en te handelen.