Het boek "De verovering van het geluk" is geschreven in 1930, maar is volgens Distelmans nog steeds brandend actueel. "De tips die Russel geeft om gelukkig te zijn, zijn honderd jaar na publicatie nog altijd van toepassing. Wat mij vooral is bijgebleven is dat je je niet in details mag verliezen, maar het grote geheel voor ogen moet zien. Ook in relatie met andere mensen: je moet proberen het positieve in mensen te zien en niet het negatieve. Daarbovenop mag je je niet vasthouden aan materiële dingen. Die zijn net heel vergankelijk. We zijn steeds meer bezig met het verwerven van bezit, maar we worden ook ongelukkiger. Er is een link die je niet mag miskennen."