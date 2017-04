LaBeouf is slechts een deel van het project. Twee anderen, Säde Rönkkö en Luke Turner, leven ook afgezonderd in een houten hut in Lapland. Ze zullen onderling ook niet communiceren. Bezoekers van het Kiasma Museum in Helsinki (Finland) kunnen hen wel boodschappen sturen waarop geantwoord kan worden. Van het project, genaamd #alonetogether, is ook een livestream.

LaBeouf is bij het grote publiek bekend van actiefilms als "Transformers" en hij speelde de zoon van archeoloog Indiana Jones in "Indiana Jones and the kingdom of the crystall skull". Maar nu komt hij meer en meer onder de aandacht als kunstenaar.

Zijn recente anti-Trumpinstallatie "He will not divide us" veroorzaakte enige ophef. Dat project bestaat uit een camera die voorbijgangers de kans biedt om dezelfde woorden te zingen en/of te scanderen. Het Museum of the Moving Image in New York werkte samen met LaBeouf maar schortte het project op omdat LaBeouf in aanraking was gekomen met demonstranten en de politie. Uiteindelijk bood het El Rey Theater in Alburquerque de installatie een tweede kans.