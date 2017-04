Fascinerende vrouwenrol prachtig vertolkt in nieuwe "Lady Macbeth"

Het Britse kostuumdrama "Lady Macbeth" is de verfilming van een Russische roman, geïnspireerd door het beroemde personage van Shakespeare. De film gaat over een jonge vrouw, gevangen in een liefdeloos huwelijk, en haar steeds driestere pogingen om aan het sadisme van haar echtgenoot te ontsnappen.

