"Onze harten zijn zwaar door het verlies van onze zoon, broer, vader, nonkel en vriend Charlie", reageerde zijn familie aangeslagen in een statement aan de Hollywood Reporter.

"Charlie vulde onze familie met liefde en gelach. Er zal geen dag voorbij gaan dat zijn aanwezigheid niet gemist zal worden."

Charlie Murphy was - net als zijn broer - komiek en acteur. Hij maakte regelmatig zijn opwachting in de Chappelle's Show en had rolletjes in onder andere "Jungle fever", "Night at the museum" en "Lottery ticket". Hij schreef ook mee aan een aantal films waarin broer Eddie Murphy meespeelde en was zelfs een tijdlang de bodyguard van zijn broer.