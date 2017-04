Soulwax brengt "From Deewee" live in de AB in Brussel

De broers Dewaele gaan met een hun band op toernee om hun nieuwe plaat "From Deewee" voor te stellen aan het publiek. Er staan zeven mensen op het podium, waarvan drie drummers. Eén van de eerste concerten was vanavond in de Ancienne Belgique in Brussel.

