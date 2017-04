Zijn assistente Paula Vigna was de enige getuige van het schouwspel. "Het was prachtig", vertelt ze in de Italiaanse media. "Hij speelde alsof het theater tot op de nok gevuld was." Of hij dat ook effectief gedaan heeft, is moeilijk te controleren. Mongiano en Vigna zouden immers de enige aanwezigen geweest zijn.

Naar eigen zeggen heeft Mongiano uit passie voor het vak gevolhard in de boosheid. Al was het voor hem ook ietwat een protestactie tegen de tanende aandacht voor de podiumkunsten in Italië. Van zijn Italiaanse collega's en andere theaterliefhebbers krijgt hij alvast op sociale media heel wat lof. En dat laatste zal niet slecht zijn voor de opkomst bij toekomstige voorstellingen.