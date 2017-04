"Enkele jaren na Jef Geeraerts werd Wilde mijn god. Wie ik tot mijn beste vrienden rekende, schonk ik het boek. Dit moest je lezen." Dorian Gray is een knappe, naïeve jongeman die een abject leven leidt. Na het zien van zijn perfect geschilderde portret verkoopt hij zijn ziel voor het behoud van zijn schoonheid. Dorian Gray krijgt geen rimpels of grijze haren, maar het portret veroudert in zijn plaats. Uiteindelijk is dit ook nog het enige wat hem een spiegel voorhoudt en doet nadenken over zijn levenskeuzes.

"Het portret van de eeuwige mooie Dorian in een verdorven en wuft leven heb ik gekoesterd. Het boek opende een wereld waarin vrijpostig, grootstedelijk, met veel humor en in een hoog tempo de ene na de andere waarheid op zijn kop werd gezet. "The picture of Dorian Gray" vergezelde mij in mijn ontluikende homoseksualiteit."