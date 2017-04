Een buitentekstplaat is een paginagrote tekening met daarop een actiescène zonder tekstballonnen. In het desbetreffende album zaten alles samen vier buitentekstplaten. Dergelijke buitentekstplaten komen wel vaker voor in oudere stripverhalen. Om technische redenen moest een stripverhaal altijd een hoeveelheid pagina's hebben dat deelbaar was door vier. Indien een album te kort was, werden soms dergelijke pagina's toegevoegd.

Voor alle duidelijkheid is dat niet de reden waarom er zo'n platen in dit Kuifje-album zaten. De versie uit 1937 van "Kuifje in Amerika" bevatte 4 dergelijke platen.