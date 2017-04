Dit zijn de 50 beste restaurants van de wereld

Eleven Madison Park heeft zich tot het beste restaurant ter wereld gekroond. En ook het Hof van Cleve van sterrenchef Peter Goossens in Kruishoutem mag zich bij de 50 beste restaurants ter wereld rekenen. Het restaurant kaapt de 50e plaats weg in "The World's 50 Best Restaurants", een prestigieuze en invloedrijke ranglijst.

Reporters yt

Dit zijn de 50 beste restaurants van de wereld

Eleven Madison Park heeft zich tot het beste restaurant ter wereld gekroond. En ook het Hof van Cleve van sterrenchef Peter Goossens in Kruishoutem mag zich bij de 50 beste restaurants ter wereld rekenen. Het restaurant kaapt de 50e plaats weg in "The World's 50 Best Restaurants", een prestigieuze en invloedrijke ranglijst.