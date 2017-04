Loïc Nottet: "Nog eens meedoen aan Songfestival? Zeg nooit nooit, maar nu nog niet"

Het eerste album van Loïc Nottet - "Selfocracy" - ligt sinds vandaag in de rekken. "Het is een droom die uitkomt", zegt hij aan "Karrewiet". "We gaan in de herfst optreden in België en nadien op heel wat plaatsen in Europa."

