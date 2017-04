"Butcher’s crossing" is een boek dat volgens Watteeuw wat meer aandacht mag krijgen. Het verhaal speelt zich af in 1870 en beschrijft enkele maanden uit het leven van de verlegen twintigjarige domineeszoon Will Andrews, die op bizonjacht gaat.

"Op zich gebeurt er niet zo heel veel, maar Williams weet je aandacht vast te houden door de manier waarop hij alles beschrijft. Het is pas op het einde dat de echte boodschap pas doordringt: het personage heeft zijn onschuldige blik op het leven verloren. Je voelt het cynische, het zwarte binnensluipen. Hij is in een stroom terechtgekomen die hem als persoon zal veranderen."

"En dat is uiteindelijk in het echte leven met alles zo, ook met politiek. We doen als politici dagelijks ons ding in een wereldje dat niet altijd even vrolijk is en achteraf gezien heeft het jou gemaakt wie je nu bent."